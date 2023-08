August 9: IE Latino Voices

English | Español

Yvette Walker

With 91.9 KVCR News, I'm Yvette Walker. This is IE Latino Voices where we invite representatives from Latino led and Latino serving organizations to share their stories and their impact in our region. Today we've invited Carmela Garnica, Program Director of Escuela de la Raza Unida. Thank you for joining us today, Carmela.

Carmela Garnica

thank you very much. It's an honor being here.

Yvette

Please talk about the history of Escuela de la Raza Unida.

Carmela

So, it started in 1972. And it was a walk with youth out of the public schools. We felt we weren't being heard. And there was a lot of Latinos, so we picketed for six weeks. And then we had university students come down, and they were our instructors. And we started our classrooms at the park. The local community park. And then we had some teachers who sympathized with us, and after school they would go teach us at the park. And then from there, some of the youth went around town looking for a building, which is the actual building we're in right now. So, we've been there for 50 years. So it kind of took off from there. And it was a private school first. And then the needs started to switch because there were parents that needed childcare. So when all the technology started coming in, there was now online schooling, so there was no need for Escuela de la Raza Unida as a private school. It was dwindling between 2015 and 2017, so we kind of just went into early childcare to meet those needs.

Yvette

Please talk about the growth Escuela de la Raza Unida has had the opportunity to experience.

Carmela

Escuela de la Raza Unida changes with the times. You always have to change with the needs of the community because you need to be accessible. So that's one thing Escuela de la Raza Unida is, we are accessible to the needs of the community. So, therefore we change with that. So, from private school, we went to early childcare. But we are a nonprofit organization, so we're always seeking funding. And we meet any need of any person that walks in. So, we also did the Summer Work Experience program. That was a very life changing moment for a lot of the community because we wrote this proposal that was only for 125 youth. And we put it out on a Wednesday. And then the next day, we had youth that were lined up before we even open the next day. So we ended up getting 300 applications. When we got those 300 applications we didn't know how to wean them out because we wanted all those youth to have that opportunity of summer work experience growing up, because that wasn't that had never been in Blythe. So we got funded and it was for three years. And it was very successful, so a lot of those youth got placed within the community to work. And we taught them a lot. Everything that goes with youth training apprentice programs.

Yvette

please share how the community can connect with and support you.

Carmela Garnica

We're a nonprofit organization, 501c3. We support ourselves through proposal writing, some state, some County, many proposal grants. So right now, Blythe alone is suffering a shortage of teachers, preschool teachers. So when I say Blythe, I'm including the Palo Verde Community College. I'm including the Headstart from the school district and Escuela de la Raza Unida. Escuela de la Raza Unida is the largest early childcare provider. So, you can't borrow, you can't have teachers from here because we lack, there's a shortage, so we're all seeking that. So, Escuela de la Raza Unida would like to have a grow-your-own kind of like. So we would like to be able to provide the service of scholarships to graduating students that are first going into college, but that can also work within Escuela de la Raza Unida so that we can fast track them. And that's what we want to do, we need to fast track them if we want to solve the problem and so that they can get accredited and get, I mean get university units through the partnership that we're going to have through the University of Riverside.

Yvette Walker

Thank you so much for being with us today Carmela. Join us again next week for IE Latino Voices. You can find this story and others on our website at kvcrews.org/ielatinovoices. IE Latino Voices is produced by KVCR Public Media and is funded by generous support from the CIELO fund at IECF, uplifting and investing in the IE’s Latino community. For KVCR news, I'm Yvette Walker.

Español

Yvette Walker

Con 91.9 KVCR News, soy Yvette Walker. Este es IE Latino Voices, donde invitamos a representantes de organizaciones dirigidas por latinos y al servicio de latinos a compartir sus historias y su impacto en nuestra región. Hoy hemos invitado a Carmela Garnica, Directora de Programas de la Escuela de la Raza Unida. Gracias por acompañarnos hoy, Carmela.

Carmela Garnica

muchas gracias. Es un honor estar aquí.

Yvette

Por favor, hable sobre la historia de la Escuela de la Raza Unida.

Carmela

Entonces, comenzó en 1972. Y fue una caminata con jóvenes fuera de las escuelas públicas. Sentíamos que no estábamos siendo escuchados. Y había muchos latinos, así que protestamos durante seis semanas. Y luego tuvimos estudiantes universitarios que vinieron, y ellos fueron nuestros instructores. Y comenzamos nuestras aulas en el parque. El parque de la comunidad local. Y luego teníamos algunos maestros que simpatizaban con nosotros, y después de la escuela iban a enseñarnos al parque. Y luego, a partir de ahí, algunos de los jóvenes recorrieron la ciudad en busca de un edificio, que es el edificio real en el que estamos ahora. Entonces, hemos estado allí durante 50 años. Así que despegó a partir de ahí. Y primero fue una escuela privada. Y luego las necesidades comenzaron a cambiar porque había padres que necesitaban cuidado de niños. Entonces, cuando comenzó a llegar toda la tecnología, ahora había educación en línea, por lo que no había necesidad de que la Escuela de la Raza Unida fuera una escuela privada. Estaba disminuyendo entre 2015 y 2017, por lo que simplemente optamos por el cuidado infantil temprano para satisfacer esas necesidades.

Yvette

Hable sobre el crecimiento que la Escuela de la Raza Unida ha tenido la oportunidad de experimentar.

Carmela

Escuela de la Raza Unida cambia con los tiempos. Siempre tienes que cambiar con las necesidades de la comunidad porque necesitas ser accesible. Así que eso es algo que la Escuela de la Raza Unida es, somos accesibles a las necesidades de la comunidad. Entonces, por lo tanto, cambiamos con eso. Entonces, de la escuela privada, pasamos a la guardería infantil. Pero somos una organización sin fines de lucro, por lo que siempre estamos buscando financiamiento. Y satisfacemos cualquier necesidad de cualquier persona que entra. Entonces, también hicimos el programa de Experiencia Laboral de Verano. Ese fue un momento que cambió la vida de gran parte de la comunidad porque escribimos esta propuesta que era solo para 125 jóvenes. Y lo sacamos un miércoles. Y luego, al día siguiente, tuvimos jóvenes que estaban en fila antes de que abriéramos al día siguiente. Así que terminamos recibiendo 300 solicitudes. Cuando recibimos esas 300 solicitudes, no sabíamos cómo eliminarlas porque queríamos que todos esos jóvenes tuvieran esa oportunidad de experiencia laboral de verano mientras crecían, porque eso no era que nunca hubieran estado en Blythe. Así que nos financiamos y fue por tres años. Y tuvo mucho éxito, por lo que muchos de esos jóvenes fueron colocados dentro de la comunidad para trabajar. Y les enseñamos mucho. Todo lo relacionado con los programas de aprendices de formación de jóvenes.

Yvette

comparta cómo la comunidad puede conectarse con usted y apoyarlo.

Carmela Garnica

Somos una organización sin fines de lucro, 501c3. Nos mantenemos a nosotros mismos a través de la redacción de propuestas, algunos estados, algunos condados, muchas subvenciones para propuestas. Entonces, en este momento, solo Blythe está sufriendo una escasez de maestros, maestros de preescolar. Así que cuando digo Blythe, estoy incluyendo el Colegio Comunitario de Palo Verde. Estoy incluyendo el Headstart del distrito escolar y la Escuela de la Raza Unida. Escuela de la Raza Unida es el mayor proveedor de cuidado infantil temprano. Entonces, no puedes pedir prestado, no puedes tener maestros de aquí porque nos falta, hay escasez, entonces todos estamos buscando eso. Entonces, a la Escuela de la Raza Unida le gustaría tener un tipo de cultivo propio. Entonces nos gustaría poder brindar el servicio de becas a estudiantes que se están graduando y que están ingresando primero a la universidad, pero que también pueden trabajar dentro de la Escuela de la Raza Unida para que podamos acelerarlos. Y eso es lo que queremos hacer, necesitamos acelerarlos si queremos resolver el problema y para que puedan acreditarse y obtener, quiero decir, obtener unidades universitarias a través de la asociación que vamos a tener a través de la Universidad de Orilla.

Yvette Walker

Muchas gracias por estar hoy con nosotros Carmela. Únase a nosotros nuevamente la próxima semana para IE Latino Voices. Puede encontrar esta historia y otras en nuestro sitio web en kvcrews.org/ielatinovoices. IE Latino Voices es producido por KVCR Public Media y está financiado por el generoso apoyo del fondo CIELO en IECF, elevando e invirtiendo en la comunidad latina de IE. Para las noticias de KVCR, soy Yvette Walker.