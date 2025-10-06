© 2025 91.9 KVCR

As federal resources for English learners disappear, schools are stepping up

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published October 6, 2025 at 9:05 AM PDT

The Trump administration is rolling back support for English language learners by removing federal guidance and resources, and seeking to eliminate all $890 million in federal funding for English language acquisition programs in schools.

Erica Meltzer, a national editor at Chalkbeat, joins us to discuss how schools are stepping in to support English learners.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2025 WBUR
