Runners Fight To The Finish In 119th Boston Marathon

Here & Now’s Alex Ashlock joins host Robin Young from the finish line of the 119th Boston Marathon with results and details.

Results via the Boston Athletic Association’s Facebook page:

Official Women’s Results:

1 – Caroline Rotich (KEN) 2:24:55

2 – Mare Dibaba (ETH) 2:24:59

3 – Buzunesh Deba (ETH) 2:25:09

4 – Desiree Linden (USA) 2:25:39

5 – Sharon Cherop (KEN) 2:26:05

6 – Caroline Kilel (KEN) 2:26:40

7- Aberu Kebede (ETH) 2:26:52

8 – Shure Demise (ETH) 2:27:14

9 – Shalane Flanagan (USA) 2:27:47

10 – Joyce Chepkirui (KEN) 2:29:07

Official Men’s Results:

1 – Lelisa Desisa (ETH) 2:09:17

2 – Yemane Adhane Tsegay (ETH) 2:09:48

3 – Wilson Chebet (KEN) 2:10:22

4 – Bernard Kipyego (KEN) 2:10:47

5 – Wesley Korir (KEN) 2:10:49

6 – Frankline Chepkwony (KEN) 2:10:52

7 – Dathan Rizenhien (USA) 2:11:20

8 – Meb Keflezighi (USA) 2:12:42

9 – Tadese Tola (ETH) 2:13:35

10 – Vitaliy Shafar (UKR) 2:13:52

Official Women’s Wheelchair Results:

1 – Tatyana McFadden (USA) 1:52:54

2 – Wakako Tsuchida (JPN) 1:53:48

3 – Susannah Scaroni (USA) 1:57:21

4 – Amanda McGrory (USA) 1:57:21

Official Men’s Wheelchair Results:

1 – Marcel Hug (SUI) 1:29:53

2 – Masazumi Soejima (JPN) 1:36:27

3 – Ernst Van Dyk (RSA) 1:36:27

4 – Kota Hotinoue (JPN) 1:36:29

5 – Tomasz Hamerlak (POL) 1:38:14

6 – Joshua George (USA) 1:38:15

7 – Hiroyuki Yamamoto (JPN) 1:39:36

8 – James Senbeta (USA) 1:40:56

9 – Jorge Madera Jimenez (ESP) 1:41:40

10 – Laurens Molina (USA) 1:42:42

Guest

Alex Ashlock, producer, director and reporter for Here & Now. He tweets @aashlock.

Copyright 2021 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.