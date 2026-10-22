Dr. Dennis Morrison

Extras
A show where we learn amazing things members of the Black community are doing in the Inland Empire.
Latest Episodes
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Black Perspectives IE Season 2026
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Black Perspectives IE Season 2025
A conversation between host Maya Gwynn and Dion Taylor.
Host Maya Gwynn speaks with Aiyana Davison.
A conversation between host Maya Gwynn and Jessica A. Handy.
A conversation between host Maya Gwynn and Bing Turner, Co-founder of Heritage Farmers Market.
A conversation between host Maya Gwynn and Dr. Kimberly Hillyer.
A conversation between host Maya Gwynn and Felicia Guzman.
A conversation between host Maya Gwynn and Ryan Berryman, Founder of SB Fatherhood.
A conversation between host Maya Gwynn and LaToya Berthil.
A conversation between host Maya Gwynn and Daisy Tate, Esq.
A conversation between host Maya Gwynn and Ashley Hill.