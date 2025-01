January 29: IE Latino Voices

English | Español

Yvette Walker

With KVCR News, I'm Yvette Walker. This is IE Latino Voices, where we invite representatives from Latino led and Latino serving organizations to share their stories and their impact in our region. Joining me today is Dr Aileen Dinkjian, Executive Director of the Lewis- San Antonio Healthy Communities Institute. Thank you for being with us today, Dr. Dinkjian.

Dr. Aileen Dinkjian

Thank you. It's an honor to be here.

Yvette Walker

So, the Louis San Antonio Healthy Communities Institute sounds so formal. Tell us about the organization.

Dr. Aileen Dinkjian

Well, it's been a phenomenal organization which has been led and supported by one of our philanthropists, which is Randall Lewis. It was instituted back in 2016 truly to support the workforce development of healthcare careers for adolescents. And we're seeing a shortage in our community with healthcare professionals. We're going to see half a million missing in the field. And so this is really to encourage and support that workforce pipeline of students, specifically in our Hispanic Latino population, because we know we have to be very reflective of the communities that we serve, and so we are providing curriculum and support in the schools, school districts, locally in Fontana Unified School District, Chaffey Joint Unified School District, Upland and Ontario, Montclair School Districts, and anywhere around our region, quite honestly, to ensure that we are offering opportunities for them to be exposed in early careers in healthcare. And it's not just doctors, physicians, but you can have a career in radiology as a technician or in the lab as a clinical lab scientist.

Yvette Walker

How did you come up with this idea? And talk about the planning process and that first step to initiate this program, it's not anything I've ever heard of before.

Dr. Aileen Dinkjian

What inspired this whole purpose for workforce development pipelining for students is because we know we want to make sure that there is an opportunity provided for them, and if we can help supplement tuition, which we know could be barriers to access to getting this education, we are partnering with the universities to see how we can meet them halfway to open those doors for them. So as an example, we have a prime program called the High School Clinical Shadowing, which is allowing students to come into the hospital and learn more about what goes on behind closed doors. So what does a surgeon do? What are the surgical techs doing when they are in these fields? And what's inspired workforce development? We want to ensure that they are able to make decisions when they are young, and if this is for them, they will pursue and make decisions of what schools they want to get into in the near future. If it's not for them, maybe they don't want to see patients, they don't want to see bodily fluids, they can figure out another avenue in healthcare, which is probably the non-clinical administrative side.

Yvette Walker

I visited your website recently, and I'm so excited, because you are inviting the next cohort of interns and shadowing participants for both clinical and non-clinical. What are the deadlines? What are the prerequisites to apply, and how can they connect with you?

Dr. Aileen Dinkjian

Absolutely, so they can certainly connect with us directly through the website. We just opened our High School Clinical Shadowing for students to apply. And so our deadline for that is February 28 and for our non-clinical internship program, we're preparing for the summer cohort. Our goal is that we will receive more applicants throughout the community that are masters of public health students, even non-traditional if you're not in public health, if you're a marketing intern, you can also apply for a program. And other areas that we can support throughout the administration of our hospital, we are accepting interns that are seeking opportunities to learn. What is it about healthcare that we can gain insights on and help them support their career journey.

Yvette Walker

How does it feel to know that you're being such a critical part of that decision-making process in a time when they have the opportunity to decide, is healthcare really the path for me?

Dr. Aileen Dinkjian

What really drives the program that we bring forward in our community is really the data. What we're seeing is that there's a rise in mental health crisis among our youth, adolescent group, but also at the same time in our older population, adult population, there's social isolation, which is a big issue that we want to combat. And you know, what we're trying to do is make sure that students and adults have an opportunity to participate in some of our programming. So as an example, in the first week of February, we'll be having a program called Generations Ahead, which is allowing anyone 18 and over to come. This is on healthy living, brain health, and it will be provided by the Alzheimer's Association, who will offer insights to how to support our brain as we are aging in place.

Yvette Walker

Tell us again, the best way to connect with you and Lewis- San Antonio Healthy Communities Institute.

Dr. Aileen Dinkjian

You can contact me at ADinkjian@SARH.org or you can always reach us on our website: SARH.org.

Yvette Walker

Thank you so much for being with us today, Dr. Dinkjian.

Dr. Aileen Dinkjian

Thank you.

Yvette Walker

Dr. Aileen Dinkjian is Executive Director of the Lewis- San Antonio Healthy Communities Institute. Join us again next week for IE Latino Voices. You can find this story and others on our website at kvcrnews.org/IELatinovoices. IE Latino Voices is produced by KVCR Public Media and is funded by generous support from the CIELO fund at IECF, uplifting and investing in the IE’s Latino community. For KVCR News, I'm Yvette Walker.

Español

Yvette Walker

Soy Yvette Walker de KVCR News. Este es IE Latino Voices, donde invitamos a representantes de organizaciones lideradas y al servicio de latinos a compartir sus historias y su impacto en nuestra región. Me acompaña hoy la Dra. Aileen Dinkjian, directora ejecutiva del Instituto de Comunidades Saludables Lewis-San Antonio. Gracias por estar con nosotros hoy, Dra. Dinkjian.

Dra. Aileen Dinkjian

Gracias. Es un honor estar aquí.

Yvette Walker

Entonces, el Instituto de Comunidades Saludables Lewis-San Antonio suena muy formal. Cuéntenos sobre la organización.

Dra. Aileen Dinkjian

Bueno, ha sido una organización fenomenal que ha sido dirigida y apoyada por uno de nuestros filántropos, que es Randall Lewis. Se instituyó en 2016 realmente para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral de carreras de atención médica para adolescentes. Y estamos viendo una escasez en nuestra comunidad de profesionales de la salud. Vamos a ver que medio millón de personas faltan en el campo. Y esto es realmente para alentar y apoyar esa fuente de trabajo de estudiantes, específicamente en nuestra población latina hispana, porque sabemos que tenemos que ser un reflejo de las comunidades a las que servimos, y por eso estamos brindando un plan de estudios y apoyo en las escuelas, distritos escolares, localmente en el Distrito Escolar Unificado de Fontana, el Distrito Escolar Unificado de Chaffey, Upland y Ontario, los Distritos Escolares de Montclair y en cualquier lugar de nuestra región, honestamente, para asegurarnos de que estamos ofreciendo oportunidades para que se expongan en carreras tempranas en el cuidado de la salud. Y no se trata solo de médicos, sino que puedes tener una carrera en radiología como técnico o en el laboratorio como científico de laboratorio clínico.

Yvette Walker

¿Cómo se te ocurrió esta idea? Hable sobre el proceso de planificación y ese primer paso para iniciar este programa, es algo de lo que nunca había oído hablar antes.

Dra. Aileen Dinkjian

Lo que inspiró todo este propósito de la formación de personal para estudiantes es que queremos asegurarnos de que se les brinde una oportunidad y, si podemos ayudar a complementar la matrícula, que sabemos que podría ser una barrera para acceder a esta educación, nos asociamos con las universidades para ver cómo podemos encontrarnos con ellas y abrirles esas puertas. Por ejemplo, tenemos un programa de primera clase llamado High School Clinical Shadowing, que permite a los estudiantes venir al hospital y aprender más sobre lo que sucede a puertas cerradas. Entonces, ¿qué hace un cirujano? ¿Qué hacen los técnicos quirúrgicos cuando están en estos campos? ¿Y qué inspiró el desarrollo de la fuerza laboral? Queremos asegurarnos de que puedan tomar decisiones cuando son jóvenes y, si esto es para ellos, buscarán y tomarán decisiones sobre las escuelas a las que quieren ingresar en el futuro cercano. Si no es para ellos, tal vez no quieran ver pacientes, no quieran ver fluidos corporales, pueden encontrar otra vía en la atención médica, que probablemente sea el lado administrativo no clínico.

Yvette Walker

Visité su sitio web recientemente y estoy muy emocionada, porque están invitando a la próxima cohorte de pasantes y participantes del shadowing tanto clínico como no clínico. ¿Cuáles son las fechas límite? ¿Cuáles son los requisitos previos para postularse y cómo pueden conectarse con ustedes?

Dra. Aileen Dinkjian

Absolutamente, para que puedan conectarse con nosotros directamente a través del sitio web. Acabamos de abrir nuestro Shadowing clínico de la escuela secundaria para que los estudiantes se postulen. Y nuestra fecha límite para eso es el 28 de febrero y para nuestro programa de pasantías no clínicas, nos estamos preparando para la cohorte de verano. Nuestro objetivo es que recibamos más postulantes en toda la comunidad que sean estudiantes de maestría en salud pública, incluso no tradicionales si no estás en salud pública, si eres un pasante de marketing, también puedes postularte a un programa. Y otras áreas en las que podemos apoyar a través de la administración de nuestro hospital, estamos aceptando pasantes que buscan oportunidades para aprender. ¿Qué tiene la atención médica sobre lo que podemos obtener información y ayudarlos a respaldar su trayectoria profesional?

Yvette Walker

¿Cómo se siente saber que estás siendo una parte tan crítica de ese proceso de toma de decisiones en un momento en el que tienen la oportunidad de decidir si la atención médica es realmente el camino para mí?

Dra. Aileen Dinkjian

Lo que realmente impulsa el programa que presentamos en nuestra comunidad son realmente los datos. Lo que estamos viendo es que hay un aumento en la crisis de salud mental entre nuestro grupo de jóvenes y adolescentes, pero también al mismo tiempo en nuestra población de mayor edad, la población adulta, hay aislamiento social, que es un gran problema que queremos combatir. Y, como saben, lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que los estudiantes y los adultos tengan la oportunidad de participar en algunos de nuestros programas. Por ejemplo, en la primera semana de febrero tendremos un programa llamado Generations Ahead, que permitirá que cualquier persona mayor de 18 años pueda asistir. Se trata de una vida saludable, la salud cerebral y será proporcionado por la Asociación de Alzheimer. EspañolQuien ofrecerá ideas sobre cómo apoyar a nuestro cerebro a medida que envejecemos en nuestro hogar.

Yvette Walker

Cuéntenos nuevamente cuál es la mejor manera de conectarnos con usted y con Lewis-San Antonio Healthy Communities Institute.

Dra. Aileen Dinkjian

Puede comunicarse conmigo a ADinkjian@SARH.org o siempre puede comunicarse con nosotros en nuestro sitio web: SARH.org.

Yvette Walker

Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Dra. Dinkjian.

Dra. Aileen Dinkjian

Gracias.

Yvette Walker

La Dra. Aileen Dinkjian es Directora Ejecutiva del Lewis-San Antonio Healthy Communities Institute. Únase a nosotros nuevamente la próxima semana para IE Latino Voices. Puede encontrar esta historia y otras en nuestro sitio web en kvcrnews.org/IELatinovoices. IE Latino Voices es una producción de KVCR Public Media y está financiada por el generoso apoyo del fondo CIELO de IECF, que promueve e invierte en la comunidad latina de IE. Soy Yvette Walker para KVCR News.