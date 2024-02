Feb 7: IE Latino Voices

English | Español

Yvette Walker

With 91.9 KVCR News, I'm Yvette Walker. This is IE Latino Voices where we invite representatives from Latino led and Latino serving organizations to share their stories and their impact in our region. Today we've invited Maria Martinez owner of Mestizas Cake House. Thank you for being with us today, Maria.

Maria Martinez

Thank you for inviting me.

Yvette

Maria, please tell us how you came up with the idea to open Mestizas Cake House.

Maria

Well by having pan dulce all the time and coffee at the table with my parents and my grandparents. That's how my love for coffee just came about.

Yvette

Please tell us about your pastries and coffee.

Maria

So, all of our pastries are made in house, at the shop. We make them fresh and we specialize in croissants and cake. So, all of our cakes are made fresh in house, made out of vanilla chiffon and also fresh fruits. And our coffee’s actually roasted in San Diego, California by one of our partner roasters. We roast fresh every two weeks. And we bring it back to the shop and we serve that freshly roasted coffee.

Yvette

Maria,please share what makes your location special and the community feedback you have received.

Maria

So, we are located at the Frankish Building which is one of the oldest buildings in the city of Ontario, which is the located in downtown. And we are known for our big building. We do have tenants upstairs, which that makes it really unique for our location. All of our tenants come downstairs and have some bread and some coffee right before they go to work. We have a few that actually have worked at Mestizas, so it's very convenient for them to go downstairs and just be at work. So, it's a small little community. And I mean, our location is just in downtown which is growing day by day. I know that new things are coming down, you know, in the city of Ontario, so we're having a lot of new people come around and discover us and say, “Wow, this is a beautiful bakery!” And that’s what makes us special.

Yvette

Is there a favorite in the bakery?

Maria

As for coffee, I want to say the Spanish Latte has become everybody's favorite. It is going to be made of condensed milk and cinnamon with shots of espresso. And also, our ham and cheese have become a favorite. It's one of our savory items in our in our showcase.

Yvette

How can the community connect with you? And please share what the future looks like for Mestizas.

Maria

So, our future seems a little bright. We plan on expanding. In another way of like having a little bit more of savory items instead of just coffee and pastries. So, we're thinking of moving on to now sandwiches and maybe more soups and salads, and having probably another location pretty soon. And yeah, they can reach us through our Instagram which is @mestizacoffeehouse and cafe. Or they could call us at 909-395-0077 and they can place their custom cake orders.

Yvette

Thank you for being with us today.

Maria Martinez

Thank you.

Yvette Walker

Join us again next week for IE Latino Voices. You can find this story and others on our website at kvcrnews.org/ielatinovoices. IE Latino Voices is produced by KVCR Public Media and is funded by generous support from the CIELO Fund at IECF, uplifting and investing in the IE’s Latino community. For KVCR News, I'm Yvette Walker.

Español

Yvette Walker

Con 91.9 KVCR News, soy Yvette Walker. Este es IE Latino Voices, donde invitamos a representantes de organizaciones lideradas por latinos y que sirven a latinos para compartir sus historias y su impacto en nuestra región. Hoy hemos invitado a María Martínez propietaria de Mestizas Cake House. Gracias por estar con nosotros hoy, María.

María Martínez

Gracias por invitarme.

Yvette Walker

María, cuéntanos cómo se te ocurrió la idea de abrir Mestizas Cake House.

María Martínez

Pues tomando pan dulce todo el tiempo y café en la mesa con mis padres y mis abuelos. Así surgió mi amor por el café.

Yvette Walker

Cuéntenos sobre sus pasteles y café.

María Martínez

Por eso, toda nuestra repostería se elabora en casa, en la tienda. Los elaboramos frescos y nos especializamos en croissants y tartas. Por eso, todos nuestros pasteles se elaboran frescos en casa, con gasa de vainilla y también con fruta fresca. Y nuestro café es realmente tostado en San Diego, California, por uno de nuestros tostadores asociados. Tostamos frescos cada dos semanas. Y lo llevamos de vuelta a la tienda y servimos ese café recién tostado.



Yvette Walker

María, comparte qué hace que tu ubicación sea especial y los comentarios de la comunidad que has recibido.

María Martínez

Entonces, estamos ubicados en el Frankish Building, que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Ontario, ubicado en el centro de la ciudad. Y somos conocidos por nuestro gran edificio. Tenemos inquilinos arriba, lo que lo hace realmente único para nuestra ubicación. Todos nuestros inquilinos bajan y toman un poco de pan y café justo antes de ir a trabajar. Tenemos algunos que realmente han trabajado en Mestizas, por lo que es muy conveniente para ellos bajar y simplemente estar en el trabajo. Entonces, es una pequeña comunidad pequeña. Y quiero decir, nuestra ubicación está justo en el centro de la ciudad, que crece día a día. Sé que están surgiendo cosas nuevas, ya sabes, en la ciudad de Ontario, por lo que mucha gente nueva viene, nos descubre y dice: "¡Guau, esta es una panadería hermosa!". Y eso es lo que nos hace especiales.

Yvette Walker

¿Hay algún favorito en la panadería?

María Martínez

En cuanto al café, quiero decir que el Spanish Latte se ha convertido en el favorito de todos. Estará hecho de leche condensada y canela con shots de espresso. Y además, nuestro jamón y queso se han convertido en los favoritos. Es uno de nuestros productos salados en nuestra vitrina.

Yvette Walker

¿Cómo puede la comunidad conectarse contigo? Y por favor comparta cómo será el futuro para las mestizas.

María Martínez

Entonces, nuestro futuro parece un poco brillante. Planeamos expandirnos. En otra forma de disfrutar de un poco más de productos salados en lugar de solo café y pasteles. Entonces, estamos pensando en pasar a sándwiches y tal vez más sopas y ensaladas, y probablemente tener otra ubicación muy pronto. Y sí, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, que es @mestizacoffeehouse y cafe. O podrían llamarnos al 909-395-0077 y realizar sus pedidos de pasteles personalizados.

Yvette Walker

Gracias por estar con nosotros hoy.

María Martínez

Gracias.

Yvette Walker

Únase a nosotros nuevamente la próxima semana para IE Latino Voices. Puede encontrar esta historia y otras en nuestro sitio web en kvcrnews.org/ielatinovoices. IE Latino Voices es una producción de KVCR Public Media y está financiada por el generoso apoyo del Fondo CIELO de IECF, que anima e invierte en la comunidad latina de IE. Para KVCR News, soy Yvette Walker.