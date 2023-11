Nov 29: IE Latino Voices

English | Español

This conversation first aired on March 29, 2023.

Yvette Walker

With 91.9 KVCR News, I'm Yvette Walker and this is IE Latino voices, where we invite representatives from Latino led and Latino serving organizations to share their stories and their impact in our region. Today we've invited Dr. Ron Heredia from Inland Empire Future Leaders. Thank you so much for being with us today.

Dr. Ron Heredia

Thanks for having me. Great to be here.

Yvette Walker

Dr. Heredia, please share with us a little bit about your background.

Dr. Ron Heredia

I am a Colton boy. I grew up in Colton, California. My family still lives there. I have two younger brothers, went to public schools, graduated from Colton High School. During my time entering college, and high school, I attended the Inland Empire Future Leaders Program. It greatly impacted my life. I felt like it gave me some tools and preparation for being a successful high school student. I graduated Colton High, went to UCLA as a pre-med biology major. Ultimately ended up graduating with a degree in psychology and work in the field of psychology. I, over the years, acquired higher education graduate degrees and am a professor teaching a variety of psychology courses, and am the Director of the Inland Empire Future Leaders program now.

Yvette Walker

Oh, my goodness! So, you are you know, a full circle moment for Inland Empire Future Leaders. You are a product of what it is that you're now spearheading.

Dr. Ron Heredia

Yes. And even further “full circle,” is that my wife has become part of the program. She’s a volunteer in her 19th year volunteering. And my children, just last year in 2022, my youngest was able to attend the program. So now we're a full family of future leaders.

Yvette Walker

Please tell us about the Inland Empire Future Leaders and its mission.

Dr. Ron Heredia

It's a long standing nonprofit educational program based here in the Inland Empire. This will be our 39th consecutive year of being in operation. And we have a 100% volunteer staff. We take 8th and 9th grade students. They can apply to be a part of our Summer Conference. Their first learning experience is how to complete a very rigorous application that we feel prepares them for applying to scholarships and colleges, and programs of their choice. Our mission: to help alleviate the Latino dropout rate in the Inland Empire region and beyond. And it's also our mission to prepare students to navigate through high school, and their parents, with support. With the ultimate goal of enrolling in college, university and persisting to graduation.

Yvette Walker

Can you share some of the programs that you work on with Inland Empire Future Leaders?

Dr. Ron Heredia

Of course. Our main program is our Summer Conference. It happens every summer where we take about 130 high school students, and about 65 to 70 volunteer staff members, to the mountains in Idyllwild, California. And it's fully paid for by our donors and our funding efforts. So, students do not have to pay a penny, and we host them on a six-day overnight retreat, where we instill leadership, educational awareness and cultural awareness, which is a main component. So we teach our young leaders who they are, where they come from, and how to be proud going forward.

Yvette Walker

Please share a story that stands out to you.

Dr. Ron Heredia

Stories that stick out in my head are alumni of the program, who have become leaders themselves in school community family and our country. We are reaching about 5000 alum over the course of the 39 years, and so it's been a wonderful thing to be able to lead this effort. Some of the great memories are when I've invited United States Congressman Pete Aguilar, who is an alum of our program, as well as United States Congressman, Dr. Raul Ruiz from the Coachella Valley area. And they come back. They'll always say, “Yes, R.C. I'm gonna come speak - you invited me.” And so they stand before these young students and the parents. And to see the students eyes light up; “I can be a congressman, as well, because they sat in the same seats and when they were 14 years old.” So, wonderful moments like that, where our students see role models who give back and volunteer, and to know that they can do it too. As long as they set their mind and their hearts to accomplishing their goals, they can achieve whatever they desire.

Yvette Walker So they can go to iefl.org

Dr. Ron Heredia Let's talk. Let's connect. That's the way that this program works, through connections and networking. And so definitely reach out. And, also don't ever give up on the idea and the passion on supporting Latino youth especially in the Inland Empire.

Yvette Walker

Thank you so much for sharing your story with us today Dr. Heredia!

Dr. Ron Heredia Thanks for having me.

Yvette Walker Join us again next week for IE Latino Voices. You can find this story and others on our website at kvcrnews.org/ielatinovoices. IE Latino voices is produced by KVCR Public Media and is funded by generous support from the CIELO fund at IECF, uplifting and investing in the IE’s Latino community. For KVCR News, I’m Yvette Walker.

En Español

Yvette Walker

Con 91.9 KVCR News, soy Yvette Walker y estas son las voces de IE Latino, donde invitamos a representantes de organizaciones dirigidas por latinos y al servicio de latinos a compartir sus historias y su impacto en nuestra región. Hoy hemos invitado al Dr. Ron Heredia de Inland Empire Future Leaders. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.

Dr Ron Heredia

Gracias por invitarme. Genial estar aquí.

Yvette Walker

Dr. Heredia, por favor comparta con nosotros un poco de su experiencia.

Dr Ron Heredia

Soy un chico de Colton. Crecí en Colton, California. Mi familia todavía vive allí. Tengo dos hermanos menores, fui a escuelas públicas, me gradué de Colton High School. Durante mi tiempo de ingreso a la universidad y la escuela secundaria, asistí al Programa de Futuros Líderes de Inland Empire. Marcó mucho mi vida. Sentí que me dio algunas herramientas y preparación para ser un estudiante de secundaria exitoso. Me gradué de Colton High, fui a UCLA como estudiante de biología de pre-medicina. Al final terminó me gradué con licenciatura en psicología y trabajo en el campo de la psicología. Yo, a lo largo de los años, obtuve títulos de posgrado en educación superior y soy profesor enseñando una variedad de cursos de psicología, y ahora soy el Director del programa Inland Empire Future Leaders.

Yvette Walker

¡Oh Dios mío! Entonces, ya sabes, un momento de círculo completo para los futuros líderes de Inland Empire. Eres un producto de lo que ahora estás encabezando.

Dr Ron Heredia

Sí. Y aún más "círculo completo", es que mi esposa se ha convertido en parte del programa. Ella es voluntaria en su año 19 de voluntariado. Y mis hijos, apenas el año pasado en 2022, mi hijo menor pudo asistir al programa. Así que ahora somos una familia completa de futuros líderes.

Yvette Walker

Cuéntenos sobre los futuros líderes de Inland Empire y su misión.

Dr Ron Heredia

Es un programa educativo sin fines de lucro de larga data con sede aquí en el Inland Empire. Este será nuestro 39º año consecutivo de funcionamiento. Y contamos con un personal 100% voluntario. Recibimos estudiantes de 8vo y 9no grado. Pueden postularse para ser parte de nuestra Conferencia de Verano. Su primera experiencia de aprendizaje es cómo completar una solicitud muy rigurosa que creemos que los prepara para solicitar becas, universidades y programas de su elección. Nuestra misión: ayudar a aliviar la tasa de abandono escolar latino en la región de Inland Empire y más allá. Y también es nuestra misión preparar a los estudiantes para navegar por la escuela secundaria, ya sus padres, con apoyo, con el objetivo final de inscribirse en la universidad, la universidad y persistir hasta la graduación.

Yvette Walker

¿Puede compartir algunos de los programas en los que trabaja con Inland Empire Future Leaders?

Dr Ron Heredia

Por supuesto. Nuestro programa principal es nuestra Conferencia de Verano. Sucede todos los veranos en los que llevamos a unos 130 estudiantes de secundaria y entre 65 y 70 miembros voluntarios del personal a las montañas en Idyllwild, California. Y está totalmente pagado por nuestros donantes y nuestros esfuerzos de financiación. Entonces, los estudiantes no tienen que pagar un centavo, y los hospedamos en un retiro de seis días, donde inculcamos liderazgo, conciencia educativa y conciencia cultural, que es un componente principal. Así que les enseñamos a nuestros jóvenes líderes quiénes son, de dónde vienen y cómo estar orgullosos de seguir adelante.

Yvette Walker

Por favor, comparta una historia que se destaque para usted.

Dr Ron Heredia

Las historias que sobresalen en mi cabeza son las de ex-alumnos del programa, quienes se han convertido ellos mismos en líderes de la comunidad escolar familiar y de nuestro país. Estamos alcanzando alrededor de 5000 alumbre en el transcurso de los 39 años, por lo que ha sido maravilloso poder liderar este esfuerzo. Algunos de los grandes recuerdos son cuando invité al Congresista de los Estados Unidos Pete Aguilar, quien es alumno de nuestro programa, así como al Congresista de los Estados Unidos, Dr. Raul Ruiz del área de Coachella Valley. Y vuelven. Siempre dirán, “Sí, R.C. Voy a venir a hablar, me invitaste”. Y así se presentan ante estos jóvenes estudiantes y los padres. Y ver los ojos de los estudiantes iluminarse; “Yo también puedo ser congresista, porque se sentaron en los mismos escaños y cuando tenían 14 años”. Entonces, momentos maravillosos como ese, donde nuestros estudiantes ven modelos a seguir que retribuyen y se ofrecen como voluntarios, y saben que ellos también pueden hacerlo. Mientras pongan su mente y su corazón en lograr sus objetivos, pueden lograr lo que deseen.

Yvette Walker

Entonces pueden ir a iefl.org.

Dr. Ron Heredia

Hablemos. Conectémonos. Así es como funciona este programa, a través de conexiones y networking. Y así definitivamente contactaremos. Y tampoco renuncies nunca a la idea y la pasión de apoyar a la juventud latina, especialmente en el Inland Empire.

Yvette Walker

¡Muchas gracias por compartir su historia con nosotros hoy Dr. Heredia!

Dr. Ron Heredia

Gracias por recibirme.

Yvette Walker

Únase a nosotros la próxima semana para IE Latino Voices. Puede encontrar esta historia y otras en nuestro sitio web en kvcrnews.org/ielatinovoices. IE Latino Voices es producido por KVCR Public Media y está financiado por el generoso apoyo del fondo CIELO en IECF, elevando e invirtiendo en la comunidad latina de IE. Para KVCR News, soy Yvette Walker.